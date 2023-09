Schwerer Unfall in Neuss Vollsperrung der A57 – Hubschrauber landet nach Unfall auf Autobahn

Zahlreiche Rettungsfahrzeuge rückten am Montag kurz vor 13 Uhr zu einer Unfallstelle auf der A57 bei Reuschenberg aus. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, die derzeit in Richtung Krefeld zwischen dem Kreuz Neuss-West und der Ausfahrt Neuss-Reuschenberg vollständig gesperrt ist. Es gab einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten, wie Andre Hartwich, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf sagt. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Der Rettungshubschrauber hob nach einer halben Stunde am Einsatzort gegen 13.30 Uhr wieder ab, weiterhin sind aber viele Blaulicht-Fahrzeuge im Einsatz.