Shopping und Event Neuss bekommt nächsten „Langen Donnerstag“

Im August vergangenen Jahres feierte der „Lange Donnerstag" in der Neusser Innenstadt sein großes Comeback. Viele Geschäfte in der Umgebung des Quirinus-Münsters blieben an jenem Tag bis 21 Uhr geöffnet. Auch Live-Musik und mehr sorgten für zusätzliche Frequenz. Zunächst war von einem Testlauf die Rede, doch nach Angaben der Verantwortlichen war die Resonanz so positiv, dass nun der nächste „Lange Donnerstag" in Angriff genommen wird. Dieser soll am 27. Juni zwischen 18 und 21 Uhr stattfinden.