Langen Foundation in Neuss Ein Ausstellungshaus als Gesamtkunstwerk

In diesem Jahr feiert die Langen Foundation ihren 20. Geburtstag mit einer Ausstellung, in der die gesammelten Werke der Familie gezeigt werden. Darunter Gemälde, Skulpturen und Installationen. Mehr denn je wird deutlich, wie eng die Langen Foundation mit der Geschichte der Familie verknüpft ist. „Meine Eltern waren ungewöhnliche und mutige Menschen“, schrieb Sabine Langen-Crasemann schon in der Hommage an ihre Mutter Marianne Langen zum 100. Geburtstag. Als Enkelin eines Erben der Parfümfabrik Farina wuchs Marianne Langen selbst schon mit Kunst auf und durfte, was ungewöhnlich für eine Frau ihres Standes gewesen ist, eine Ausbildung zur Fotografin absolvieren. Gemeinsam mit ihrem Mann, Viktor Langen – sein Großvater war an der Erfindung der Schwebebahn und des Otto-Motors beteiligt – unternahm sie einige Fernreisen. Von ihren Urlauben brachte sie Kunstwerke mit.