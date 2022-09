Tat an der Weckhovener Straße : Lange Haftstrafe für Neusser nach Tod seiner Ex-Frau

Am Donnerstag fiel das Urteil im Prozess um den 48-jährigen Neusser im Landgericht Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Düsseldorf Ein Mann soll seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung an der Weckhovener Straße gewaltsam angegriffen und getötet haben. Am Donnerstag wurde ein Urteil gesprochen.