Opfer aus Neuss : Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen nach Bluttat

Die brutale Attacke hatte sich 2021 in Mönchengladbach-Wickrath ereignet. Foto: Sascha Rixkens

Neuss/Mönchengladbach Am Landgericht Mönchengladbach ist der Prozess um den Mordversuch an einem 40 Jahre alten Mann aus Neuss in die entscheidende Phase gegangen. Er war im Juni 2021 nachts in Mönchengladbach-Wickrath brutal zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.