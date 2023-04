AOK und ADFC in Neuss Landrat wirbt für Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Vom 1. Mai bis 30. September sind Berufstätige dazu aufgerufen, an mindestens 20 Tagen in dieser Zeitspanne ihren Arbeitsweg mit dem Rad zurückzulegen. Alle Teilnehmenden, die in den vier Monaten 20 oder mehr Kreuze in ihrem Aktionskalender machen konnten, können auch in diesem Jahr attraktive Preise gewinnen. Die Aktion wendet sich an Betriebe im Rhein-Kreis Neuss, aber auch an Einzelpersonen, die den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegen.