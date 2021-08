Engagierter Neusser : Landesverdienstorden für Heinz-Willi Maaßen

Neuss/Düsseldorf In Düsseldorf wurde Maaßen am Donnerstag für sein langjähriges kommunalpolitisches und kulturelles Engagement ausgezeichnet. Ein Rückblick auf seine Verdienste.

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper hat am Donnerstag Heinz-Willi Maaßen aus Neuss den Verdienstorden des Landes NRW im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet überreicht. Die Aushändigung des Ordens fand im Ministerium der Finanzen in Düsseldorf statt. Der Ministerpräsident würdigt mit dem Orden die besonderen Verdienste von Bürgern um das Gemeinwohl und um das Land NRW.

„Heinz-Willi Maaßen hat sich in außergewöhnlichem Maße um seinen Heimatkreis Neuss und die Region verdient gemacht“, betont Lienenkämper. „Sein langjähriges Engagement im kommunalpolitischen und kulturellen Bereich verdient gerade heute besondere Wertschätzung – denn das ist alles andere als selbstverständlich.“ Bis 1994 gehörte Maaßen 25 Jahre dem Stadtrat in Neuss an, bis 2004 war er Kreistagsmitglied des Rhein-Kreises Neuss – ebenfalls 25 Jahre. Aus seiner Leidenschaft zum Sport gründete er den „Neusser Schlittschuhclub“ sowie den „Tennisverein Stadtwald“. Darüber hinaus sorgte er insbesondere für die Sportler in der Nordstadt dafür, dass die Bezirkssportanlage Stadtwald gebaut wurde, die bis heute in Betrieb ist. So erhalten auch die Schüler der umliegenden Schulen einen anspruchsvollen Sportunterricht.