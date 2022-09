Beim Theaterfest in Neuss : Landestheater versteigert Kostüme

Neuss Mit einem Theaterfest am Sonntag läutet das RLT die neue Spielzeit ein. Neben einer Versteigerung von ausrangierten Theateroutfit wird es beispielsweise auch Öffentliche Proben geben. Das ist das Programm.

Einmal ein echtes Theateroutfit tragen – ganz gleich, ob man es an Karneval ausführen möchte oder ob man es für die nächste Mottoparty braucht: Das Rheinische Landestheater hat in seinem Fundus gestöbert und möchte nun einige ausrangierte Kostüme bei seinem Theaterfest am Sonntag, 4. September, gegen 16.30 Uhr auf der Außen Bühne versteigern. Die Moderation übernimmt Intendantin Caroline Stolz, die einiges über das jeweilige Kleidungsstück erzählen wird: Da wäre zum Beispiel ein Outfit, das Carl-Ludwig Weinknecht in dem Stück „Rotkäppchen und Herr Wolff“ in der vergangenen Spielzeit getragen hat.