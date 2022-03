Casting im RLT Neuss : Landestheater bringt jugendliche Talente auf die Bühne

Rund 40 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren kamen mit Eltern zum ersten Casting in die RLT-Probenräume an der Wolberostraße. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Stück „Power“ soll erstmals von Theaterlaien und Schauspielprofis gemeinsam inszeniert werden. Für zwölf Rollen werden Jugendliche gesucht. Diese Chance versuchten rund 40 Interessierte beim ersten Casting zu nutzen. Aber das hatte es in sich.

Es war gar nicht so einfach, eine vorgegebene Emotion wie Freude in fünf Steigerungsschritten auszudrücken: „Ihr nehmt die Masken ab und dann versucht ihr Freude zu zeigen! Jeder schaut, was sein Vorgänger tut und macht die Emotion dann größer“, erklärte Theaterpädagogin Katja König im Probenraum des Rheinischen Landestheaters. 22 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren (dieselbe Anzahl probte in einem anderen Raum) folgten ihren Anweisungen, bemühten sich redlich, merkten aber schnell: Aus dem Ärmel schütteln ließ sich das nicht.