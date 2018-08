Neuss: Landestheater lässt die Welt vermessen

Neuss Mit einer kreativen Aktion zum neuen Spielzeitmotto „Welt vermessen“ hat das Rheinische Landestheater die Spielpause überbrückt.

Die Idee stammte von Christina Schumann, Souffleuse und Social-Media-Beauftragte beim Rheinischen Landestheater. „Wir wollten gerne eine Aktion starten, um auch in unserer Sommerpause aktiv zu bleiben“, sagt sie. Deshalb forderte sie in den sozialen Netzwerken Zuschauer und Mitarbeiter dazu auf, dem Landestheater Bilder aus dem Urlaub zu schicken, auf denen das neue Spielzeitmotto in irgendeiner Art und Weise in die Tat umgesetzt wird. „Denn das neue Motto ,Welt vermessen` passt ja perfekt zum Urlaub.“ Die Bilder werden anschließend vom RLT in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Aus der Idee von Schumann wurde ein großer Erfolg. Denn dass das Landestheater so viele Zusendungen erhalten würde, hatte sie beim Start der Aktion nicht gedacht. Fast jeden Tag trudeln neue Urlaubsbilder von Theatergästen oder Mitarbeitern des Landestheaters bei ihr ein, die sie beim Welt vermessen zeigen.