Poesie Flow in Neuss Landestheater lädt zum Schreibworkshop

Das Rheinische Landestheater lädt zu einer kreativen Schreibwerkstatt, die sich rund um Poesie dreht und den Titel „Poesie Flow“ trägt. Ab Donnerstag, 11. Januar, versammelt sich die Gruppe an vier Donnerstagen an der Wolberostraße, Probenbühne 3. Dort wo sonst die Schauspielenden ihre Stücke einstudieren, werden nun neue Texte entstehen. Mitmachen können alle Interessierten, eine Altersbegrenzung gibt es nicht. In dem Workshop können wirkungsvolle und kurze Gedichte entstehen sowie Geschichten erzählt werden. Das Sammeln, Zerlegen und Gestalten von Lauten, Silben und Sätzen wird in Texten zusammengefasst und künstlerisch gestaltet. Wer möchte kann den Workshop auch nutzen, um sich alles von der Seele zu schreiben und den „Gedankensalat“ des neuen Jahres mit einem Stift entwirren.