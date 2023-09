RS 5 in Neuss Land und Bund fördern Bau des Radschnellwegs

Gleich nach dem Neusser Schützenfest hat die Stadt mit den Arbeiten am Bau des Radschnellwegs Nummer 5, Neuss-Düsseldorf-Langenfeld, begonnen. Jetzt lösen Land und Bund ihre finanziellen Zusagen dazu ein. Der Radschnellweg ist eines von 137 Vorhaben, die Landes-Verkehrsminister Oliver Krischer jetzt mit dem „Nahmobilitätsprogramm NRW“ vorstellte. Insgesamt 91,7 Millionen Euro werden über dieses Programm für den Ausbau der Rad- und Gehwege zur Verfügung gestellt, davon gehen exakt 1.035.800 Euro nach Neuss. 218.100 Euro übernimmt das land, 817.700 Euro kommen vom Bund – und den Rest der auf 1,4 Millionen Euro veranschlagten Kosten muss die Stadt schultern. Der RS 5 startet an der Galopprennbahn und führt über die Kardinal-Frings-Brücke nach Düsseldorf. „Die Zusage dieser Mittel ist eine gute Nachricht für die Stadt Neuss. Denn damit wird ein entscheidender Baustein für die Finanzierung der geplanten Radschnellwege in der Region geleistet“, kommentiert der Neusser Landtagsabgeordnete Simon Rock (Grüne) die Nachricht.