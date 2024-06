Infrastrukturprojekt in Neuss Land plant Ersatzneubau für Josef-Kardinal-Frings-Brücke

Das geht aber nicht von jetzt auf gleich. Deshalb starten im August Instandsetzungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn, Abdichtung des Bauwerks und zur Sanierung der Entwässerung. Das geschieht in drei Abschnitten und beginnt in Fahrtrichtung Düsseldorf. Im Frühjahr 2025 startet Abschnitt zwei Richtung Neuss. Dann steht jeweils nur eine Spur in Fahrtrichtung zur Verfügung, der Radverkehr bleibt unbehindert. Ab Sommer 2026 wird unter anderem der Korrosionsschutz der Brücke erneuert – von unten, damit oben der Verkehr nicht zuletzt zur Landesgartenschau in Neuss rollen kann.