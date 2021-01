Hilfsangebot in Neuss : Land NRW unterstützt die Beratungsstelle Arbeit

Neuss Das Angebot der Diakonie unterstützt von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen bei sozialer Isolation, Behördengängen und weiteren Angelegenheiten.

Die Neusser Beratungsstelle wird von der Diakonie betrieben und hat ihren Sitz an der Venloer Straße 68. „Es ist wichtig, dass wir Menschen ohne Arbeit oder in schwierigen Beschäftigungssituationen helfen, gerade angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie“, erklärt Geerlings. „Dafür haben wir in Neuss eine professionelle und ortsnahe Anlaufstelle.“ Zumal die Sorgen durch Corona größer geworden sind Denn die Pandemie hat massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 17,6 Prozent Prozent auf über 734.000 gestiegen. Auch in Neuss liegt die Arbeitslosenquote vergleichsweise hoch. Ende Dezember lag sie in der Geschäftsstelle Neuss der Agentur für Arbeit – dazu zählen Neuss, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch – bei 6,3 Prozent (Dezember 2019: 5,3 Prozent). Dabei hat die Kurzarbeit die Corona-Auswirkungen noch abgefedert. In welchem Maß, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.