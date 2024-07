Mobilitätswende in Neuss Land fördert Radschnellweg 5

Die Stadt plant und baut bereits seit 2023 das innerstädtische, 2,2 Kilometer lange Teilstück des insgesamt 24 Kilometer langen RS5. Es beginnt in der Nähe der Galopprennbahn an der Hammer Landstraße und führt entlang der Langemarckstraße/Stresemannallee zur Kreuzung Willy-Brandt-Ring. Der neu entstehende Radschnellweg leitet somit direkt zum Gelände der Landesgartenschau. Die Arbeiten an der Hammer Landstraße haben bereits begonnen.