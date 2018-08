Neuss: Land fördert Innovationspartner Niederrhein bis 2021

Rhein-Kreis Das Land unterstützt das Bündnis drei weitere Jahre. Innovationspartner rücken Digitalisierung noch mehr in den Fokus.

Die Vermittlung von Kooperationspartnern aus der Wissenschaft an Unternehmen, aufzeigen, was sich von besonders innovativen Firmen lernen lässt, und Hilfe für den Mittelstand an Fördermittel für Forschungsprojekte zu kommen – das sind wesentliche Bestandteile der Arbeit der Innovationspartner Niederrhein. Das Bündnis geht diesen Aufgaben seit 2017 nach und wird es nun bis mindestens 2021 tun. Denn das Land NRW hat jetzt seine Zusage zur Unterstützung für drei weitere Jahre gegeben, das Wirtschaftsministerium hat einen entsprechenden Bewilligungsbescheid ausgestellt. Für Projektkoordinatorin Carina Klebe bedeutet das Planungssicherheit. „Damit ist die Zusage verbunden, das Projekt nicht nur am Niederrhein, sondern in ganz NRW bis 2021 weiter zu fördern.“