Neuss ist Modell-Kommune : Land fördert City Hubs zur Vermeidung von Verkehr

Das von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein angestoßene Konzept, um das Verkehrsaufkommen in Innenstädten insbesondere mit Blick auf den wachsenden Lieferverkehr zu verringern, wird vom Land mit 122.400 Euro gefördert. Verkehrsminister Hendrik Wüst überreichte jetzt den Zuwendungsbescheid an IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die Kammer wird eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung sogenannter City Hubs in den Städten Neuss, Mönchengladbach und Krefeld in Auftrag geben. „Dabei geht es darum, dass die letzten Strecken zum Kunden mit kleinen Lieferfahrzeugen wie Lastenfahrrädern zurückgelegt werden – das könnte die Straßen spürbar entlasten“, erklärt Steinmetz. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie soll Ende 2019 vorliegen.