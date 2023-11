Jazz-Klarinettist und Komponist aus Neuss Lajos Dudas präsentiert CD mit Höhepunkten aus drei Dekaden

Um das ganze noch etwas anschaulicher zu machen, gibt es auch eine CD als musikalische Beilage. „So entstand das Motto der Produktion ,Jazz lesen, sehen, hören“, verrät der Klarinettist. Buch und CD bilden gewissermaßen eine Einheit. Dennoch hat Dudas sich entschlossen, die CD auch unabhängig vom Buch anzubieten und ließ sie so auf eigene Kosten zusätzlich bei „Mudoks Records“ publizieren. Während die CD schon im Vertrieb ist, ist geplant, das Buch mitsamt CD feierlich am 26. März im Halo Musik Klub in Budapest vorzustellen. Mit der CD- und Buchproduktion setzt sich Dudas auch mit seiner allmählich zu Ende gehenden Musikkarriere auseinander: „Eine Rückkehr auf die Bühne, zum aktiven Musikmachen ziehe ich nicht mehr in Erwägung“, erzählt er und fügt hinzu: „Ich möchte so in Erinnerung bleiben, wie ich mal früher war und es ist das, was ich hinterlassen möchte.“