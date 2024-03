Fotos aus Neuss Vom Lagerhaus zum Hotel – Pläne für die Neusser „Speicherstadt“

In der Nacht zum 21. März 2024 wütet ein Feuer in den historischen Lagerhäusern am Neusser Hafen. Für das Gebäude gab es bereits mehrfach große Pläne mit Hotel und Konferenzzentrum. Was davon nach dem Großbrand übrig bleibt, ist ungewiss. Fotos und Animationen zeigen, was aus dem alten Speicher, der früher der Neusser Lagerhaus AG gehörte, werden sollte. Die Animation zeigt die Pläne von 2016 für ein Hotel der Marke Comfort, die zur Hotelkette „Choice Hotels Europe" gehört.