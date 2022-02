Weiterführende Schulen in Neuss : Lagerbildung in der Schuldebatte

Neuss Die SPD wirft der Union „altes Denken“ beim Thema Gesamtschulen vor. Klar ist: In der Schuldebatte besteht in Neuss mächtig Gesprächsbedarf.

Ausgelöst wird dieser durch einen Vorstoß der CDU , am Gymnasium Norf eine siebte Eingangsklasse zu bilden sowie die mit Blick auf die hohen Anmeldezahlen an Gymnasien gemachte Feststellung des Parteivorsitzenden Jan-Philipp Büchler, das Gesamtschulsystem werde nicht mehr präferiert.

Trotzdem hagelt es Kritik. Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats, betont, dass die Gesamtschulen weiterhin sehr wohl stark gefragt seien. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen findet markige Worte in Richtung CDU. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Gesamtschulen von den Christdemokraten systematisch schlecht geredet würden. „Die CDU hängt immer noch der alten Denke an, Gesamtschulen seien Schulen zweiter Klasse“, sagt Jansen. Das weist er zurück und erinnert daran, dass es die CDU war, die jetzt den Elternwillen propagiert, die mit ihrer Politik dafür verantwortlich war, dass früher Jahr um Jahr Kinder an Gesamtschulen abgewiesen werden mussten. „Das haben wir geändert.“

Thomas Schommers stärkt allerdings die CDU-Position. Die Situation an den Gymnasien kommt nicht überraschend, sagt der FDP-Vorsitzende. „Das übliche Aufschieben des Problems mit einem gewünschten siebten Zug in Norf kann nicht die Antwort sein auf das Problem“, erklärt er. Bernd Kahlbau (FDP) ergänzt: „Eine siebte Eingangsklasse in Norf bringt Zeit, nach einer dauerhaften Lösung zu suchen.“ Wie diese aussehen müsse, ist für die SPD klar. Da es perspektivisch in Neuss eine zusätzliche weiterführende Schule geben muss, fordert Arno Jansen die Einrichtung einer sechsten Gesamtschule.