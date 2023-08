Bei der Landesgartenschau in Höxter Neusser Steinmetze werden mit Medaillen ausgezeichnet

„Da ich auch als Botschafter für die Friedhofskultur einstehe, liegt die Motivation darin, dem breiten Publikum zu zeigen, was man alles machen kann.“ Dabei müsse es nicht immer hohe Kunst sein, so der Steinmetz, „nicht nach dem Motto ‚das ist zu abstrakt, das gehört in eine Kunstausstellung’.“ Er beklagt einen Verlust an Vielseitigkeit bei der Gestaltung von Grabmälern, oft seien lediglich Abdeckplatten für Urnengräber gefragt. „Hier versucht man die Friedhofskultur, die Gestaltungsmöglichkeiten zu vermitteln.“ Der Wettbewerb unterstütze die Betriebe außerdem bei der Kontaktaufnahme mit Kunden, berichtet Cornelia Pastohr. Die Steinmetzbetriebe werden auf der Internetseite der Gartenschau gelistet. „Bei mir haben sich schon mehrere Personen gemeldet, weil sie das Kloster so schön fanden.“