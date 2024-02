Zum Frauentag in Neuss Ladies Night in der Stadtbibliothek

Zum Internationalen Frauentag laden Stadtbibliothek und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss für Samstag, 9. März, 19 Uhr, zu einem „musikalischen Abenteuerkabarett“ mit Liese-Lotte Lübke. Unter dem Titel „Und wenn schon..:“ präsentiert die mehrfach mit Kleinkunstpreisen ausgezeichnete Klavierkabarettistin ihr Soloprogramm in der Stadtbibliothek, am Neumarkt 10. Mit selbst geschriebenen Texte und Eigenkompositionen spricht sie sowohl lebensnahe Themen, aber auch gesellschaftliche Tabus an. Liese-Lotte Lübke wurde 1989 geboren und steht seit 2009 auf der Bühne. Bis 2015 war sie mit ihrem ersten Soloprogramm auf Tour. Mit „Und wenn schon...“ ist sie seit 2019 in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Im öffentlichen Rundfunk war sie auch schon bei der Sendung „Ladies Night“ zu sehen.