Zwei Fälle in Neuss Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes an der Breslauer Straße hat am Mittwoch um 17 Uhr beobachtet, wie ein Kunde ohne zu bezahlen mit Kleidungsstücken Richtung Ausgang lief. Der Mitarbeiter eilte dem Dieb nach und konnte beobachten, wie dieser nach Verlassen des Geschäfts in eine Straßenbahn einstieg. Der Straßenbahnführer hielt die Türen bis zum Eintreffen der Polizei geschlossen. Der Tatverdächtige (34) wurde in eine Polizeiwache gebracht. Das Diebesgut hatte er bereits bei seiner Flucht fallen lassen.