Angebot in Neusser Kita : Labrador Bruno ist der Liebling der „Flummi-Gruppe“

Neuss Der anderthalbjährige Vierbeiner begleitet sein Frauchen, die in der Kindertagesstätte als Erzieherin arbeitet. Zuvor hat er einen Eignungstest durchlaufen.

Bruno ist sozusagen in Kurzarbeit. An drei Tagen, jeweils für drei Stunden, geht der zwei Jahre alte Labrador in die „Flummi-Gruppe“ der Kindertagesstätte „Kleine Freiheit“ der „LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen“. Dann begleitet er sein Frauchen, Nicole Eggert , die dort als Erzieherin arbeitet. Die kommt jeden Tag, Bruno aus Tierschutzgründen eben nur stundenweise.

Bruno ist ausgebildeter Begleithund, hat nach anderthalbjähriger „Ausbildungszeit“ einige Eignungstest durchlaufen. Das musste er auch, denn der Geräuschpegel in Kitas ist in der Regel hoch, außerdem muss er sich gefallen lassen, auch immer wieder von den Mädchen und Jungen angefasst zu werden. Die „Flummi-Kinder“ jedenfalls sind begeistert von dem Zuwachs, achten darauf, dass er frisches Wasser hat und versorgen ihn, wenn erlaubt, mit Leckerlis.

Und wenn Bruno mal genug von dem ganzen Trubel hat, hat der Vierbeiner eine Rückzugsbox hinter einer von den Kindern gebastelten „Stopp-Girlande“. „Die Kinder wissen, dass sie ihn dort nicht stören dürfen“, sagt Nicole Eggert, die für die neuen Vorschulkinder einen Hundeführerschein anbieten möchte. „Unterricht gibt es dann in einer Projektgruppe einmal die Woche theoretisch und praktisch“, sagt die 26-Jährige. So lernen die Kinder, wie Bruno an der Leine zu führen ist, dass beim Spaziergang auch seine Hinterlassenschaft weggemacht werden müssen, was ein Hund im Unterhalt kostet und dass man Verantwortung übernimmt, wenn man sich einen anschafft.