Kursus im Neusser „Lukas“ Raum für die Fragen werdender Väter

Er möchte eine Atmosphäre bieten, in der sich die Teilnehmer ernstgenommen fühlen und sich öffnen können – Voraussetzung, um sich auch über intime Themen auszutauschen. „Aus verschiedenen Paar-Kursen weiß ich, dass Männer sich über manche Themen leichter austauschen, wenn sie unter sich sind“, erklärt der Diplom-Sozialpädagoge, der die Idee zum Papa-Kursus gemeinsam mit Caroline Brünger hatte, die Leitende Hebamme im „Lukas“ (Rheinland Klinikum) ist. Dort, im Elternraum (2. Obergeschoss, Haus 8) auf dem Klinikgelände an der Neusser Preußenstraße, findet die Veranstaltung am Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr auch statt.