Sanierungsdruck in Neusser Sportanlagen Der Kunstrasen-Kraftakt

Die Kunstrasen-Pioniere sind in die Jahre gekommen. Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem in Holzheim der älteste Fußballplatz, der stadtweit mit einem Kunststoffbelag versehen wurde, bereits 2020 erneuert werden musste, präsentieren sich nun gleich drei Bezirkssportanlagen als echte Sanierungsfälle. Eine finanzielle Kraftanstrengung steht an, auf die der Beigeordnete Matthias Welpmann den Sportausschuss am Dienstagabend schon einmal vorbereiten wollte und ihm auch eine Prioritätenliste vorlegte. Wie mit der umgegangen werden soll, wird zunächst in der Arbeitsgemeinschaft Sportentwicklung im Mai diskutiert.