Planungen für 2024 Neusser Kunstverein mit neuem Vorstand

Alle zwei Jahre wählt der Verein „Kunst.Neuss“ einen neuen Vorstand: Bei der vergangenen Wahl haben sich Hilla Baecker und Susanne Altweger entschieden, nicht wieder zu kandidieren. Es sei nicht leicht gewesen, jemanden zu finden, der bereit ist, ehrenamtlich viel Zeit zu investieren, und der zugleich auch Führungsqualitäten hat, berichtet die ehemalige Vorsitzende Susanne Altweger. Umso mehr freut der Verein sich, dass Walter Schmitt zugesagt hat und nun die Aufgaben des ersten Vorsitzenden übernimmt. Außerdem besteht der Vorstand aus Thomas Selzer, zweiter Vorsitzender, Gisela Gelzhäuser, Silja Meier und Ernst Neugebauer. Es gibt jedoch nicht nur einen neuen Vorstand, auch die Planungen für das Jahr 2024 sind in vollem Gange. Neben der Jahresausstellung des Vereins, die für den Herbst im Romaneum geplant ist, ist auch eine weitere Ausstellung in Neuss oder Umgebung für die erste Jahreshälfte angedacht, sagt Altweger. „Gerne würden wir wieder in Kloster Langwaden ausstellen. Vorgespräche gibt es auch mit der Tourismuszentrale Zons.“ Zusätzlich soll der Austausch mit Künstlergemeinschaften aus anderen Städten des Rhein-Kreise weiterverfolgt und ausgebaut werden. Auch die Möglichkeiten für einen künstlerischen Austausch mit Neusser Partnerstädten möchten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr weiter verfolgen.