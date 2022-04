Gymnasium Marienberg in Neuss : Ein Antikriegsbild in XXL

Projektabschluss: Die Schülerinnen symbolisieren in einer Performance die große Zahl der Kriegsopfer und vervollständigen damit erst den Ausdruck und das Anliegen ihrer großformatigen Arbeit gegen Krieg und Gewalt. Foto: Olaf Gruschka

Neuss Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Schulgemeinschaft am Marienberg vom ersten Tag an. Zu Friedensgebet und tätiger Hilfe kam jetzt ein Kunstprojekt, das in seiner Dimension außergewöhnlich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Kunstunterricht am Gymnasium Marienberg ist schon lange nicht mehr auf das Format begrenzt, das der handelsübliche Malblock vorgibt. Doch eine Arbeit mit einer Grundfläche von 14 Quadratmetern ist auch am erzbischöflichen Mädchengymnasium unüblich. „Es zeigt aber die Kraft und Wucht, die Malerei entfalten kann“, sagt Kunstlehrer Olaf Gruschka, der mit seinem Leistungskurs kurz vor dessen Abiturprüfungen eine solche – beinahe monumentale – Arbeit fertiggestellt hat.

Phase eins: Erste Bezugspunkte im Bild werden fixiert. Foto: Olaf Gruschka

Gezeigt wird das aus drei Teilen zusammengefügte Anitkriegsbild im Außenschaufenster der Schule an der Rheinstraße, die Schülerinnen würden sich aber wünschen, ihr Werk auch an anderer Stelle im öffentlichen Raum ausstellen zu können.

Phase zwei: Gemeinschaftlich wird die Bildidee ausgearbeitet. Foto: Olaf Gruschka

Der Ukraine-Krieg beschäftigt vom ersten Tag an die gesamte Schulgemeinschaft am Marienberg. Das drückt sich nicht zuletzt in einem ökumenischen Friedensgebet mit Oberpfarrer Andreas Süß aus, zu dem sich die Gymnasiastinnen am Freitag, 8. April, gemeinsam mit den Studierenden des Friedrich-Spee-Kollegs und der beiden Abteilungen des erzbischöflichen Berufskollegs um 12.45 Uhr am Quirinusmünster treffen werden.

Phase drei: Das Bild ist fertig. Aber fehlt da nicht noch etwas? Foto: Olaf Gruschka

Zum Gebet kommt aber auch die tätige Hilfe. Bei einer Spendenaktion zeigte sich dabei einmal mehr, wie tragfähig die internationalen Kontakte sind, die die Schule zum Teil seit Jahren unterhält. So kam Marci Krukowski auf die Schule zu, weil die 1981 und 1982, also auf dem Höhepunkt des Kriegsrechts in Polen, die Katholische Universität Lublin unterstützt hatte. Krukowski, Sohn einer Universitätsprofessorin von damals, sprach Oberstufenkoordinatorin Donata Tophoven mit der Bitte an, vor allem spezielle Medizinprodukte aufzuspüren, die selbst in Polen nur schwer zu bekommen sind.

Phase vier: Eine Performance auf der Schulbühne wird entwickelt. Foto: Olaf Gruschka

Die Beschaffung gelang, der Transport ist inzwischen am Bestimmungsort eingetroffen, sein Inhalt auf Krankenhäuser in Kiew und Lviv (Lemberg) und andere Einrichtungen verteilt. Inzwischen hat die Schule und ihr Netzwerk dazu ein Dankbrief aus der Ukraine erreicht.

Krisen, sagt Gruschka, müssten aber auch be- und verarbeitet werden. Die Frage, ob der Krieg und die dadurch verursachte Flucht Hunderttausender im Unterricht überhaupt thematisieren werden soll, habe sich deshalb den Schülerinnen im Kunstleistungkurs des aktuellen Abschlussjahrganges gar nicht erst gestellt. „Kunst ist keine Dekoration“, erklärt Gruschka, „sondern immer erkenntnisorientierte Auseinandersetzung mit Umwelt und Gesellschaft.“ Nur die Artikulation wahrgenommener Problematiken unterscheide sich eben. Philosophie und Sprachunterricht würden reden, Musiker tonale Ereignisse kreieren – und Maler malen. Bei der Krisenverarbeitung sei Aktivität sehr gut, gebe sie doch ein Stück Sicherheit, insbesondere, wie Gruschka hinzufügt, „wenn sie mit stabilen Beziehungsangeboten einhergeht“.