Kunstaktion in Neuss : Kunstinstallation im „Zielturm“ der Rennbahn

Neuss Der Künstler David Semper hatte die Idee, Lukas Schneeweiss setzte sie um und baute für den Freund ein „Café“ in den „Zielturm“. Die Künstler kennen sich seit dem Studium in Karlsruhe.

Als David Semper wieder ins Rheinland zurückkehrte, zog er nach Neuss. In ein Wohnatelier auf der Furth, wobei den Künstler jenes Schicksal ereilte, das seit rund einem Jahr vielen Künstlern zu eigen ist. Ausstellungen gab und gibt es kaum, und wenn, wurden Vernissagen abgesagt, Besuche mit vielen Auflagen verbunden. Also ging David Semper „extrem viel“, wie er selbst sagt, spazieren. In Neuss, und da besonders oft zur Rennbahn. „Schon vor drei Jahren war mir dort die tolle Architektur aufgefallen“, sagt Semper, „aber damals hatte ich an Kunst überhaupt nicht gedacht.“