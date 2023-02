Förderung aus Neuss Kunstinitiative beteiligt sich an Ausstellung in Los Angeles

Überhaupt untersuche ihr Projekt den Platz der Menschheit und zeige die Notwendigkeit, zu einer ausgewogenen Umwelt zurückzukehren. „Als Kunstinitiative haben wir uns zum Ziel gesetzt, außergewöhnliche Kunstprojekte zu fördern“, berichtet die Neusser Kunstinitiative Wurzeln und Flügel auf Anfrage. „Die Künstlerin Petra Eiko lebt selbst in LA, hat aber deutsche Wurzeln und ist mit unserer Region sehr verbunden.“ Als herausragend und zukunftweisend beschreibt auch Beate Düsterberg, Leiterin der Kunstinitiative Wurzeln und Flügel das Projekt von Petra Eiko. „Es verdient seinen Platz in dieser großen Ausstellung“, sagt sie und fügt hinzu: „Wasser ist der Ursprung und die Essenz des Lebens und wir schätzen es sehr, wie Eiko auf diese wichtigen enthaltenen Themen aufmerksam macht.“ Noch bis Samstag, 18. Februar, ist die Arbeit in Los Angeles ausgestellt.