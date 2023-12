Fotografie zeigt „Haus in den Dünen“ Neusser Kunstförderpreisträger stellt in New York aus

Ackermann ist dabei unter den 50 Teilnehmenden der einzige Künstler, dessen Wohnsitz außerhalb der USA liegt. Es sei in diesem Jahr bereits seine zweite Ausstellung in den USA, berichtet der Fotokünstler. Anfang 2023 stellte er eine seiner Fotografien in der Black-Box-Galerie in Portland aus. Außerdem war er mit seinen Werken in diesem Jahr beim „Arbeitsplatz Kunst“ vertreten, bei einer Ausstellung der Open-Space-Gallery Am Carschhaus in Düsseldorf und in der Fotoausstellung Kö106 ebenfalls in Düsseldorf. Noch bis Ende Dezember ist die Ausstellung in New York zu sehen.