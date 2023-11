Pfarrkirche St. Peter in Neuss Kunstausstellung entführt in die Welt der Träume

Meike Brass malte ein Kind in einer Art Hängematte, den Zeigefinger versonnen an der Lippe, wirkt der Junge nachdenklich. Was ihn bewegt, bleibt offen. „Maria Magdalena Melancholica“ nannte Michael Grade seine Collage. Ein Gebäude, das an den Vatikan erinnert, ein Kolibri in bedrohlicher Größe und Maria in nachdenklicher Pose: Bilder wie dieses regen zum Nachdenken an.