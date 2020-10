Versicherung der Kunst in Neuss : Kunst mit rund 13.000 Euro pro Jahr versichert

Neuss Die Neusser Kunstsammlungen – unter anderem im Clemens-Sels-Museum – sind auch versichert. Dafür zahlt die Stadt aktuell rund 13.000 Euro an Prämie.

Finanzierbar muss in Neuss alles sein. Auch die Versicherung der Kunstsammlungen. Davon hat die Stadt einige. An erster Stelle ist das Clemens-Sels-Museum mit seinen eigenen Beständen an Grafiken, Kunstwerken und Fundstücken zu nennen. Aber mindestens an zweiter Stelle steht die Sammlung „Kunst aus Neuss“, für die es einen Anschaffungsetat gibt und die jedes Jahr allein mit ausgestellten Werken der Jahresausstellung in der Alten Post ergänzt wird.