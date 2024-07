Veranstaltungen in Neuss Kunst, Kuchen und Köstlichkeiten im Museum

Doch nicht nur am Nachmittag wird im Sels-Museum Kunstgenuss serviert. Am Donnerstag, 25. Juli, treten die Gäste von 18 bis 19.30 Uhr eine Zeitreise in das mittelalterliche Neuss an. Im Anschluss bietet sich bei einem Glas Wein die Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahmegebühr kostet elf Euro, inklusive Verkostung. Ein besonderes Format im Rahmen dieser Reihe wird am Donnerstag, 29. August, 18 bis 19.30 Uhr, geboten. Nach einer Kurzführung durch die Ausstellung „Neuss 1474“ lädt das Museumsteam die Teilnehmenden dazu ein, einen Einblick zu bekommen, was die Menschen vor Hunderten Jahren gegessen haben. Bei mittelalterlich gebackenem Knappkuchen und einem Grutbier können die Kunstfreunde zusammenkommen. Auch dabei beträgt die Teilnahmegebühr 11 Euro inkusive Verkostung