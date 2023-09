Ausstellung in Neuss Das Rathaus wird zur Kunstgalerie

Die „Rheinuferlandschaft“ von Josef Kohlschein dem Jüngeren (1884 – 1958) korrespondiert mit der „Aussicht II“ von Mahssa Askari (43). Ein Großteil der Gemälde hat Stimmungen in Neuss festgehalten, wie die „Rottelsgasse“ von Jakob Weitz (1888 – 1971). Ursula Platen dankte Jeanette Jörißen vom Kulturamt für den Querschnitt „Kultur aus Neuss“ sowie Frank Strobl, der die Kunstsammlung in den Tiefen des Rathauses seit 2009 ehrenamtlich verwaltet. Eine der wenigen Künstlerinnen, die zur Vernissage gekommen waren, war Simone Klerx (43). Die Meisterschülerin von Markus Lüpertz (82) hat ihr Atelier auf der Jülicher Straße und beschäftigt sich zur Zeit mit mehrteiligen seriellen Arbeiten im Raum. Vier davon sind in der Ausstellung zu sehen, die bis zum 30. November 2023 geöffnet ist. Alle Werke sind grundsätzlich zu erwerben, dazu sind sie kategorisiert von bis 500 Euro (Preisstufe A) bis zu ab 2000 Euro (D). Zudem gibt es jeweils an ausgewählten Donnerstagen um 18.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. Oktober. Die Führungen sind kostenlos, um eine Anmeldung per E-Mail an ausstellungen@stadt.neuss.de wird gebeten.