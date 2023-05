Kundgebung zum Tag der Arbeit in Neuss „Rauf mit den Löhnen und gute Arbeitsbedingungen“

Es war der erste Besuch eines Vertreters der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Neuss bei der Kundgebung am 1. Mai: Anita Schmidt, Geschäftsstellenleiterin der EVG in Düsseldorf, zählte bei ihrer Rede zunächst die Erfolge gewerkschaftlichen Einsatzes wie Energiepreisbremse, Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro sowie Einführung von Bürgergeld und viele harte Tarifverhandlungen auf.