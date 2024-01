Kundgebung am Sonntag in Neuss Viele Teilnehmer bei Demonstration für die Demokratie erwartet

Zu der Kundgebung hat ein überparteiliches Bündnis aufgerufen, um am Sonntag ab 14 Uhr als Gesamtgesellschaft ein Zeichen zu setzen. Der Veranstalterkreis ist inzwischen noch einmal gewachsen, da sich auch die katholische St.-Augustinus-Gruppe, einer der größten Arbeitgeber in der Region mit Einrichtungen an 85 Standorten, dem Vorhaben unterstützend angeschlossen hat.