Kundgebung auf dem Münsterplatz in Neuss Schützen beteiligen sich an Kundgebung gegen Rechtsextremismus

Die Schützen in Neuss verstehen sich ausdrücklich als unpolitischer Verein. Aber weil sie, wie Martin Flecken in einer Videobotschaft betont, „stets für Demokratie eingestanden sind, und weil wir die Extreme nicht wollen“, wünscht sich der Schützenpräsident, dass zur Großkundgebung am Sonntag auf dem Münsterplatz möglichst viele Schützen und Schützenfamilien kommen. „Wir müssen Extreme ausschließen und die Demokratie verteidigen“, sagt Flecken.