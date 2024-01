Kundgebung gegen Rechtsextremismus am Sonntag Viele Teilnehmer bei Demonstration für die Demokratie in Neuss erwartet

Um 14 Uhr beginnt am Sonntag in Neuss die Kundgebung „Demokratie verteidigen! Aufstehen gegen Rechtsextremismus!“. Nach dem großen Erfolg einer vergleichbaren Demonstration am Samstag in Düsseldorf – die Veranstalter hatten mit rund 30.000 Teilnehmern gerechnet, 100.000 kamen – bereiten sich die Organisatoren auch in Neuss auf eine große Teilnehmerzahl vor, zumal auch die äußeren Bedingungen mit Sonnenschein und blauem Himmel optimal sind.