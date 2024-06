Theater am Schlachthof in Neuss Kulturstiftung „Kinderliebe“ ermöglicht Projekt am TaS

Jeweils zwölf inklusive Schüler der Leoschule und der Schule am Nordpark in Neuss standen zur Premiere ihres Theaterstückes „Monster GmbH“ auf der Bühne im Theater am Schlachthof (TaS). Die Premiere war ausverkauft. Das Theaterstück, welches angelehnt an das Original von Walt Disney´s „Monster AG“ ist, handelt von einem Haufen Monster, die nachts in die Kinderzimmer gehen und kleine Kinder erschrecken, das Geschrei wollen sie als Energie für den Stromverbrauch ihrer Stadt speichern.