Neusser Kulturschaffende erzählen „Die Stimme ist unsere Unterschrift“

Für Carolina Rüegg, Sopranistin und Gesangslehrerin an der Musikschule Neuss, ist die Stimme besonders, weil sie so einzigartig ist. „Sie zeigt, was für ein Mensch dahinter steckt“, erklärt sie. Mit ihr könne sie einiges ausdrücken, wofür ihr im Alltag manchmal die Worte fehlten. Die Musikpädagogin Katharina Zebrowski aus Norf sieht das ähnlich: „Unsere Stimme ist unsere Unterschrift, sie spiegelt die Person wider.“ Wenn man eine Person zum ersten Mal hört, ohne sie je gesehen zu haben, habe man bereits ein erstes Bild von ihr, begründet sie: „Sie zeigt, wer wir sind“. Dennoch kann die Stimme geschult werden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Das ist besonders wichtig im Theater, wo die Darsteller in die Rolle einer anderen Person schlüpfen. Aber auch im Gesang sind Stimmübungen wichtig: Die Kopfstimme klingt höher, aber auch viel dünner als die Bauchstimme. Erste Effekte lassen sich schon nach wenigen, kleinen Übungen erreichen.