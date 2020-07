Stiftung Insel Hombroich in Neuss : Großer Kulturpreis für Hombroich

Stiftung Insel Hombroich in Neuss

Hombroich 30.000 Euro gehören zum Preis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Die Verleihung wird wegen der Corona-Krise im Spätsommer im kleinen Kreis stattfinden.

Die Stiftung Insel Hombroich erhält in diesem Jahr den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, mit 30.000 Euro einen der höchstdotierten deutschen Kulturpreise. „Die Insel Hombroich präsentiert unverwechselbar und in ihrer Art unerreicht eine Kombination von Natur, Kunst und Architektur, die eine ganz besondere Faszination bei den Besuchenden auslöst“, heißt es in der Begründung von Marcel Philipp, Oberbürgermeister von Aachen und Vorstands-Vorsitzender der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland.