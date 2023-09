18. Neusser Kulturnacht Kulturnacht mit tierisch guter Musik, alpiner Kunst und Stadtgeschichte

Neuss · 21 Institutionen öffneten am Samstag in Neuss ihre Türen und boten mit eigenen Programmen Einblicke in Musik, Geschichte und bildende Kunst.

24.09.2023, 14:17 Uhr

Ein Ensemble der Musikschule Neuss spielte Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“, Hans Ennen-Köffers (r.) führte mit einem Text von Loriot durch die Sätze. Foto: Andreas Woitschützke

Von Anais Muschter