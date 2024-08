Angebote in Neuss Kulturjahresbericht mit Blick nach vorne

Kunststandort Neuss soll durch mehr Sichtbarkeit weiter gestärkt werden. Zu den Pfunden, mit denen die Quirinusstadt wuchern kann, gehören das Clemens-Sels-Museum, die Insel Hombroich und die Langen-Foundation. Ursula Platen setzt auf Synergieeffekte, auf eine stärkere Zusammenarbeit mit Museen in den umliegenden Städten im Sinne einer Win-win-Situation. Sie richtet ihren Blick selbstbewusst auf große Player wie die Städte Düsseldorf und Köln. Den Jahresbericht Kultur 2023 versteht sie als Bericht, nicht als Infobroschüre. Neue Impulse verspricht sich Ursula Platen von der in Neuss stattfindenden Landesgartenschau 2026. Es macht Spaß, in dem Bericht zu blättern und zu lesen. Bilder und Texte zeigen, dass in Neuss in Sachen Kultur sehr viel los ist. Die Redaktionsleitung hatte die Archivarin Annekatrin Schaller. Clemens-Sels-Museum, Stiftung Hombroich, Langen-Foundation, Rheinisches Landestheater, Shakespeare Festival, Internationale Tanzwochen und Kindertheaterreihen – das alles und noch viel mehr gibt es in Neuss. Diese Kulturangebote werden mit Bezug auf 2023 auf zwei bis vier Seiten vorgestellt und auch Bürgerinnen und Bürger, die aktiv am kulturellen Leben teilnehmen, werden in die Texten Dinge erfahren, die sie noch nicht gewusst haben. Eine Kolumne umfasst die jeweils wichtigen Informationen wie Kontakt und Vorverkaufsmöglichkeiten. Wenn auch nur 250 Menschen in den Genuss der Druckversion kommen: Im Internet auf der Seite der Stadt Neuss gibt es den Jahresbericht Kultur 2023 ab sofort ebenfalls, und zwar mit allen Infos, die es auch in der Printausgabe gibt.