Programm in Neuss : „Kulturgarten“ am Globe mit 30 Veranstaltungen

Neuss Mehr als 30 Veranstaltungen sollen das Gelände rund um das Globe Neuss beleben. Als kleine Entschädigung für all die Kulturtermine, die wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten.

Keine Tanzwochen, keine Konzerte, kein Shakespeare-Festival – das Coronavirus ist an etliche Absagen in Neuss Schuld. Zeit also für eine Alternativprogramm, sagte Bürgermeister Reiner Breuer, von dem eine Initiative ausging, die beim Kulturamt landete und vom dortigen Leiter Harald Müller ebenso wie von Kulturdezernentin Christiane Zangs aufgenommen wurde. So ist der „Kulturgarten“ entstanden, der allen einen „Sommer in Neuss am und im Globe“ verspricht.