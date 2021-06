Veranstaltungen in Neuss : Kulturgarten startet im Juli am Globe

Der Kulturgarten wurde im vergangenen Jahr erstmals als Alternative für die coronabedingten Absagen spontan geplant. Etliche Veranstaltungen waren ausverkauft. Foto: Christoph Krey

Neuss Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein sommerliches Festival mit verschiedenen Akteuren aus Neuss und der Region. Neun Veranstaltungen finden sich in dem Programm – darunter Konzerte, Comedy und eine Lesung.

Nach dem Shakespeare-Garden verwandelt sich das Gelände neben dem Globe wieder in einen Kulturgarten. Neun Veranstaltungen sind es insgesamt, die im Juli auf dem Programm stehen – es gibt Konzerte, aber auch Tanz, Comedy und eine Lesung. Der Karten-Vorverkauf beginnt am 28. Juni um 9 Uhr.

Es ist bereits die zweite Auflage des Sommerfestivals: Als im vergangenen Jahr coronabedingt immer mehr kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, darunter etwa auch die Tanzwochen und das Shakespeare-Festival, hatte Bürgermeister Reiner Breuer die Idee, eine Open-Air-Alternative zu schaffen. In kürzester Zeit wurde damals das Sommer-Festival auf die Beine gestellt. Etliche der 31 Veranstaltungen waren ausverkauft. An den Erfolg soll nun mit einer zweiten Auflage angeknüpft werden. Und durch den Shakespeare-Garden sei die entsprechende Infrastruktur, also etwa die Bühne und Technik, bereits vor Ort. „Wir haben überlegt, wie wir das nach den zwei Wochen weiter nutzen können“, erzählt Astrid Schenka, Fachbereichsleiterin im Kulturamt.

Infos Der Ticket-Vorverkauf startet heute Tickets Eintrittskarten zu den Veranstaltungen gibt es für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Sie sind sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf erhältlich. Unter Westticket, bei der Tourist-Info am Büchel und Platten-Schmidt am Bahnhof. Voraussetzung ist die GGG-Regelung: getestet, geimpft oder genesen. Kontakt Mehr Infos zu aktuellen Regelungen gibt es im Internet unter der Adresse www.kulturgarten-neuss.de.

Entstanden ist für den zweiten Kulturgarten ein Programm, das sich ähnlich wie im Vorjahr aus städtischen Kulturinstituten und Künstlern aus der Region zusammensetzt. Los geht es bereits am Samstag, 3. Juli, 20 Uhr. In Zusammenarbeit mit dem Raum der Kulturen wird die Gruppe „Comedy ConneXion“ das Festival eröffnen. Mit „Tanz und Musik“ geht es am Sonntag, 4. Juli, weiter: Dann wird das Neusser Förderzentrum Swiff in Zusammenarbeit mit dem Raum der Kulturen ab 15 Uhr für Kinder ein Programm anbieten: Es gibt Tanz (der Zauberer Serge Walewski) und eine Clown-Show. Am Abend, 19 Uhr, spielt das Balalaika-Orchester Druschba. Mit dabei sind die Sängerin Émina, der Teufelsgeiger Igor Epstein und die Tänzerin Maria Dortmann.

Und am Mittwoch, 7. Juli, liest im Kulturgarten – im Rahmen des literarischen Sommers – der niederländische Autor Arnon Grünberg aus seinem Roman „Besetzte Gebiete“ vor. Ansonsten geht es im Kulturgarten musikalisch zu: Verschiedene Genres werden an den einzelnen Abenden erklingen. Da wäre die Sopranistin Désirée Brodka, die gemeinsam mit dem Tenor Carlos Moreno Pelizari und dem Bass-Bariton Agris Hartmanis ein „Romantisches Sommerkonzert“ mit einigen der beliebten Arien von Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Franz Lehár und Johann Strauß gibt. Begleitet wird das Trio am Montag, 5. Juli, 19 Uhr, von den Klängen eines klassischen Streichquartetts.

Einen weiteren klassischen Akzent setzt am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, die Deutsche Kammerakademie Neuss: Sie bietet unter dem Titel „Piazzolla meets Mozart“ eine Wanderung von der Wiener Klassik zum südamerikanischen Tango Nuevo.

Ganz andere Töne stimmt das Royal Street Orchestra aus Wuppertal an, das in seiner Quintettbesetzung am Dienstag, 6. Juli, 19 Uhr, nach Neuss kommt: In der Musik begegnen sich musikalische Elemente der Sinti und Roma, Klezmer und Flamenco, Tango, Klänge des Balkan und der Klassik.

Die Betrayers of Babylon aus Neuss bringen am Freitag, 9. Juli, 20 Uhr, Reggae, HipHop, Swing und Global Groove in den Kulturgarten. Und das Quintett „Marion&Sobo-Band“ präsentiert am Samstag, 10. Juli, 20 Uhr, Gypsy-Jazz, globale Musik und Chansons.