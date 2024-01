Kulturforum Neuss führt Max Frischs „Institut Stiller“ auf Die Biografie eines Menschen ist kein Spiel

Der berühmte Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat die Identitätsfrage nicht erfunden, doch er geht in seinen Werken damit ungemein souverän um. Das Neusser Kulturforum Alte Post hat sich in der Spielstätte Realschule Holzheim an dieses Thema gewagt und ein Schauspiel von Frisch auf die Bühne gebracht. Das ist nicht zu verwechseln mit dem verfilmten Roman, sondern beruht auf einem eigenständigen Werk. Um es gleich zu sagen: die Schauspieltruppe hat die Komödie „Biografie – ein Spiel“ mit Bravour gemeistert.