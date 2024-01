Ausschreibung in Neuss Kulturamt sucht Beispiele für erlebte Diversität

Das Kulturamt der Stadt Neuss sucht gemeinsam mit dem NRW Kultursekretariat und seinen Mitgliedsstädten Beispiele für erlebte Diversität in NRW – gemeint ist Diversität im Sinne von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Unter dem Motto „Ich bin von hier!“ können Neusser Einwohner dafür ihre persönlichen Erfahrungen aus dem eigenen Umfeld, in der Stadt und im Stadtteil künstlerisch mit einem Video- oder Handyfilm oder einem maximal fünf Minuten langen Hörstück festzuhalten. Das Kulturamt weist darauf hin, dass ein lokaler Bezug zu Neuss erkennbar sein sollte. Dabei geht es um Fragen wie: „Wie erlebe und praktiziere ich kulturelle Vielfalt?“ Bewerben können sich alle Menschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund bis Donnerstag, 15. Februar. Künstlerische Erfahrungen werden nicht vorausgesetzt.Das Preisgeld beträgt 2.000 Euro pro Mitgliedsstadt. Es wird vom NRW Kultursekretariat gestiftet. Die Filme oder Hörstücke werden als Download- oder Streaminglink (etwa als privater Youtube-Link) ohne zusätzliche schriftliche Bewerbung an kulturamt@stadt.neuss.de geschickt; Betreff: „Ich bin von hier!“ Dazu soll ein Bild/Symbol als digitales „Titelblatt“ als PDF eingereicht werden. Mit der Bewerbung wird das Einverständnis zur digitalen Veröffentlichung vorausgesetzt. Zum 50-jährigen Bestehen des Kultursekretariats werden die Beiträge im Opernfoyer Wuppertal zu sehen sein. Die Preisträger werden bis Sonntag, 30. Juni, bekanntgegeben.