Saisonstart in Neuss Kult-Club am Blankenwasser sucht Planungssicherheit

Uedesheim · Die Party geht weiter. Am 21. April startet die Event-Location „Am Blankenwasser“ in die Saison. Damit es nicht die letzte wird, bevor die befristete Genehmigung erlischt, sind Betreiber und Stadt in Verhandlungen – auch um Investitionen abzusichern.

18.03.2024 , 04:50 Uhr

Die Event-Location „Am Blankenwasser", bei Freunden elektronischer Musik seit Jahren bekannt, startet am 21. April in die Sommersaison. Und ihre Betreiber arbeiten daran, sie dauerhaft in Neuss zu halten. Foto: Bootshaus Cologne

Von Christoph Kleinau