Kult-Band mit Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss : Ein neues Mini-Album von den „Räubern“

Neuss Jetzt ist der neue Silberling da. Die kölsche Kult-Band Räuber, die ihre Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss hat, startet mit einem neuen Mini-Album in die zweite Hälfte der Karnevalssession.

Vier neue Songs und ein Remix sind darauf enthalten: „Alles Usser Normal“, „Kumm Loss Jonn“ (davon gibt’s auch einen Remix), „Ohne dich (schlof ich hück Naach nit en)“ und „Ming Janzes Levve Lang“. Das Ganze gibt es natürlich auf den bekannten Portalen zum Download im Internet. In den iTunes-Charts ist die „Alles usser normal“-EP der Band direkt nach oben geschossen. Zudem ist der Räuber-Hit „Immer wenn ich ahn ming Heimat denk (Home Is Where The Dom Is)" als neue Version erhältlich.